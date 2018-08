Stem en geef Peer een startkapitaal

Peer - Steden en gemeenten worden uitgedaagd door het Vlaams Energieagentschap om lokale energieprojecten naar voor te schuiven. Peer lanceert 2 projecten om kennis te maken met duurzaam vervoer.

Net als bij het succesvolle project van de E-bikes, kan je via een proefabonnement een elektrische auto lenen. Inwoners kunnen gebruik maken van deze elektrische dienstwagen na de kantooruren of in het weekend. Op deze manier is een optimaal gebruik verzekerd én krijg je de kans om al een eerste ervaring op te doen met elektrisch rijden. Misschien overwegen gezinnen dan wel om een tweede auto weg te doen of om een auto te delen. Je bespaart heel wat en we komen tegemoet aan de doelstelling samen te werken aan een schoner milieu.Elektrische scooter voor leveringenPakjes gaan de wereld rond, ook in Peer. Pakjes groot en klein, koud en warm worden meestal met bestelwagens rondgebracht. Voor kleine leveringen en korte afstanden koopt de stad Peer een E-scooter aan: handig en flexibel. Handelaars kunnen dit vervoermiddel lenen. Zo leveren we weer een bijdrage voor een schoner milieu en … het ziet er ook nog eens erg leuk uit. Geef jouw stem aan PeerSamen met de inwoners, verenigingen of bedrijven kunnen we door deze twee projecten nog sterker inzetten op hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit. We rekenen op jouw stem! Want, als 1% van de volwassen inwoners van de stad stemt (132 stemmen), ontvangen we vanuit de Vlaamse Regering tot 1 euro per inwoner als startkapitaal.Stemmen kan nog tot 7 oktober via onderstaande website.