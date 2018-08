Om de volledige spelersgroep te belonen, stapten gisteren 25 spelers op het vliegtuig. Naast nieuwkomer Fiolic, die nog tal van praktische zaken moet regelen, bleef alleen Nikos Karelis in Genk. “Op eigen vraag”, aldus Philippe Clement. “Ik had ook Nikos er graag bij gehad. Maar met het oog op een transfer en bijhorende medische tests vond hij het beter om in België te blijven.”