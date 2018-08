Joachim Van Damme keert dan toch terug naar KV Mechelen: “KV terug naar eerste brengen”

Joachim Van Damme (27) keert terug naar KV Mechelen. De middenvelder werd in 2016 ontslagen bij KV na een positieve dopingplas en tekende een jaar later bij Waasland-Beveren. KVM probeerde Van Damme eerder deze zomer al los te weken bij de Waaslanders, maar toen kon er van een transfer geen sprake zijn. Met het sluiten van de transfermarkt in aantocht kwam er nu toch een doorbraak: hij tekent voor drie seizoenen.

De voorzitter van Waasland Beveren wilde hem niet laten gaan, maar door het persoonlijke voorstel van KVM en hetgeen de club nog kon krijgen voor de speler, kon hij het vertrek van Van Damme niet meer tegenhouden.

“Er kwam een mooi bod binnen van KV Mechelen”, zo vertelt Van Damme. “Dat is overwogen door de club en ikzelf en snel aanvaard geweest. KV deed me een aantrekkelijk voorstel en Waasland-Beveren krijgt nog een transfersom, dus alle partijen komen er beter uit. Ik vertrek hier zonder problemen.”

“Ik wil Mechelen naar eerste brengen, want daar hoort de club echt thuis. Daar wil ik alles aan doen. Dat de concurrentie groot was bij Beveren? Dat is altijd zo in eerste klasse, maar ik vreesde niet meteen minder speelminuten. Ik moest gewoon keuzes maken en moest ook aan mijn toekomst denken. Ik ben 27 geworden en KV bood me een contract van drie seizoenen.”

Van Damme vertrekt bij Waasland-Beveren wel op een ‘slecht’ moment, net voor de streekderby tegen Lokeren. “Dat is inderdaad spijtig, die wedstrijd heb ik nog nooit gespeeld. En dat als Beveren-supporter. Maar nu ga ik zaterdag als de eerste supporter van Beveren aan de tv gekluisterd zitten. Niet in het stadion neen, KV Mechelen moet zondag al spelen. Ik wens ze alleszins het beste toe. ”

Met de komst van Van Damme heeft KV een extra pion op het middenveld. Opvallend: Yacouba Sylla werd door Malinwa in de B-kern geplaatst. De Malinees hoopt op een transfer.