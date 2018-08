Nieuwe fusieploeg voor Wout van Aert is (eindelijk) rond: Belgisch-Nederlandse samenwerking

Sniper Cycling, de wielerploeg van manager Nick Nuyens, heeft eindelijk verlossend nieuws: de huidige ploeg van Wout van Aert rijdt na een Belgisch-Nederlandse fusie het komende wegseizoen als ‘Roompot–Crelan’. De ploeg moest op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor na het afhaken van Veranda’s Willems. De zoektocht verliep erg moeizaam maar werd nu toch succesvol afgerond. Crelan–Charles blijft de naam van het veldritteam.

“De Pro-Continentale wegploeg van Sniper Cycling zal volgend seizoen in het profpeloton te zien zijn als Roompot-Crelan”, klinkt het in een persmededeling. “Onze organisatie kwam daarover tot een akkoord met het huidige team achter Roompot-Nederlandse Loterij, waar die laatste stopt als sponsor. Een gedeelde visie om een sterk ambitieus Belgisch-Nederlands project uit te bouwen ligt aan de basis van de samenwerking, met een Belgisch-Nederlandse omkadering en zowel Belgische als Nederlandse renners en stafleden. ”

Het team zal worden geregistreerd onder de Belgische licentie van Sniper Cycling, maar zal wel rijden onder Nederlandse vlag. Nederland is immers de thuisbasis van de nieuwe hoofdsponsor Roompot Vakanties.

Nuyens blijft in management, Boogerd sportieve leider

Het management van Sniper Cycling, Nick Nuyens en Chris Compagnie, zal worden aangevuld met Michael Zijlaard, de huidige algemeen manager van Roompot-Nederlandse Loterij. Zij zullen samen de dagelijkse leiding van het team in handen nemen. De sportieve leiding wordt de verantwoordelijkheid van Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean Paul van Poppel.

“De voorbije week werd er intensief overleg gepleegd om te bekijken of een samenwerking mogelijk was”, klinkt het nog. “Het is een uniek project omdat we nog steeds het eerste en enige team zijn dat een weg- én veldploeg huisvest op Pro-Continentaal niveau (respectievelijk Roompot–Crelan en Crelan–Charles) en uniek nu ook als Belgisch-Nederlandse formatie.”

“Meer ervaring, meer expertise op velerlei vlakken en een uitgebreider netwerk geven het nieuwe team meer slagkracht en groeicapaciteit. Op korte termijn moet het nieuwe wegseizoen 2019 goed voorbereid aangevat kunnen worden met een competitieve selectie. Op middellange termijn is deelname aan een grote ronde een concrete doelstelling. Jonge renners begeleiden in de ontwikkeling van hun carrière is dat eveneens.”

Begin januari zal het nieuwe team worden voorgesteld aan pers en publiek tijdens de Wooning zesdaagse in Rotterdam Ahoy.