Wijnegem Shopping Center in nieuw kleedje: nieuwe naam, zithoeken en personal shoppers

Wie deze dagen in het Wijnegem Shopping Center komt, ziet dat er een en ander aan het veranderen is. De ‘wachtbanken’ worden comfortabele zithoeken, de infobalie is prominent naar de centrale koepel verhuisd, er is een kiss-and-ridezone en taxistopplaats, en vanaf zaterdag stellen driepersonal shoppers zich aan de bezoekers voor. Dat moet het 25-jarig bestaan in de verf zetten.

“Verandering is altijd een beetje afwachten en aanpassen, maar de wissel van de frank naar de euro hebben we ook overleefd”, zegt Sharon Willems van boetiek 1.2.3 in het Wijnegem Shopping Center. “Wij ...