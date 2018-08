Model spreekt over haar eetprobleem: “Ik leefde op appels en koffie”

Madison Stubbington (21) onthult op Instagram dat ze tijdens de hoogdagen van haar modellencarrière een rigoureus dieet volgde om te voldoen aan de eisen van de modellenindustrie. Het piepjonge Australische model overleefde op niets meer dan appels en koffie en erkent nu dat ze haar lichaam jarenlang slecht behandeld heeft.

Nadat het modeblad Vogue midden augustus aankondigde dat het niet langer minderjarige modellen zal inschakelen, lijkt de modewereld eindelijk bereid om het tij te keren. En ook modellen die jarenlang een ongezonde levensstijl nastreefden, komen steeds vaker naar buiten met hun verhaal. Net als het Australische model Madison Stubbington.

Op haar Instagrampagina deelt ze een post waarop te zien is hoe ze er vier jaar geleden tijdens haar hoogdagen als model uitzag en hoe ze er nu uitziet. "Op de foto aan de linkerkant was ik net in Parijs gearriveerd voor mijn eerst show van het seizoen en ik overleefde toen op niets meer dan koffie en appels. De foto op de rechterkant is vorige week bij mij thuis in Adelaide genomen, waar ik mijn lichaam de tijd gun om te herstellen nadat ik jarenlang zo slecht behandeld heb."

Ze sluit haar post uiteindelijk af met wat de volgende raad voor haar volgers: "Gezondheid is rijkdom. Zorg daarom goed voor jezelf."