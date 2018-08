US OPEN. Murray sneuvelt al vroeg, Nadal wint vlotjes en Williams-zusjes treffen elkaar

Andy Murray (ATP 382) is er woensdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde op de US Open. De Schot, voormalig nummer één van de wereld, verloor na bijna drieënhalf uur tennis in vier sets (7-5, 2-6, 6-4 en 6-4) van de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 32).

Voor de 31-jarige Andy Murray, winnaar van de US Open in 2012, was het zijn eerste grandslamtoernooi sinds Wimbledon 2017. Hij maakte afgelopen juni zijn comeback op het circuit, maar gaf in laatste instantie toch forfait voor de editie van Wimbledon van dit jaar. Voor Verdasco wacht in de derde ronde een duel met de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 3), die zelf eenvoudig in drie sets (6-3, 6-1 en 7-6 (7/4)) de maat naam van de Amerikaan Denis Kudla (ATP 72). Del Potro won de US Open in 2009.

Foto: AFP

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) had in zijn tweede ronde geen enkele moeite met de Canadees Vasek Pospisil (ATP 88). Nadal rondde de klus na twee uur tennis in drie sets (6-3, 6-4 en 6-2). De nummer één van de wereld en titelverdediger in New York treft in zijn derde duel de Rus Karen Khachanov (ATP 26).

Ook Stan Wawrinka (ATP 101) staat voor het eerst sinds augustus 2017 nog eens in de derde ronde van een grandslam. Hij knokte zich in vier sets voorbij de Fransman Ugo Humbert (ATP 139): 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 en 7-5.

Tot slot mag ook Dominic Thiem (ATP 9) naar de volgende ronde, al had de Oostenrijker wel vijf sets nodig tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 31): 6-7 (5/7), 6-3, 5-7, 6-4 en 6-1. In de volgende ronde wacht er met Taylor Fritz (ATP 74) opnieuw een Amerikaanse tegenstander op de verliezende finalist van Roland Garros.

Foto: AFP

Toptreffen bij de vrouwen

Bij de vrouwen neemt voormalig nummer een van de wereld Victoria Azarenka (WTA 79) het in de derde ronde op tegen titelverdedigster Sloane Stephens (WTA 3). Ze plaatsten zich woensdag beiden voor die derde ronde.

Azarenka haalde het vlotjes met 6-1 en 6-2 van de Australische Daria Gavrilova (WTA 32). Na twee gemiste edities maakt de Wit-Russische haar comeback in New York, waar ze in 2012 en 2013 de finale haalde. Stephens moest de volle 2u45 knokken, om het uiteindelijk met 4-6, 7-5 en 6-2 te halen van de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 134). En dat allemaal terwijl de thermometer meer dan 43 graden Celsius aanwees.

Foto: USA TODAY Sports

Serena Williams bezorgt zichzelf duel met zus Venus

Serena Williams (WTA 26) heeft zich eenvoudig gekwalificeerd voor de derde ronde. De Amerikaanse haalde het na nauwelijks een dik uur tennis in twee sets (6-2 en 6-2) van de Duitse Carina Witthöft (WTA 101).

In de derde ronde wacht voor de 36-jarige Serena een duel met haar oudere zus Venus Williams (WTA 16). Zij won eerder op de dag, eveneens in twee sets (6-4 en 7-5), van de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 40). Het is voor de tweede keer dit jaar dat beide zussen elkaar in de ogen kijken. In Indian Wells was de zege voor de inmiddels 38-jarige Venus. Serena won van de 29 eerdere ontmoetingen 17 keer. Vijf keer stonden de twee zussen tegenover elkaar op de US Open. Daar won Serena drie partijen van.

Muguruza sneuvelt tegen qualifier

Voor Garbine Muguruza (WTA 12), tweevoudig grandslamwinnares, zit de US Open er op. De Spaanse verloor na tweeënhalf uur tennis in drie sets (3-6, 6-4 en 6-4) van de Tsjechische kwalificatiespeelster Karolina Muchova (WTA 202). Het is voor Muguruza de derde keer dit seizoen (na de Australian Open en Wimbledon) dat ze in de tweede ronde uit een grandslamtoernooi vliegt. Voor de 22-jarige Muchova wacht in de derde ronde een duel met de Australische Ashleigh Barty (WTA 17).

