Niels Albert is niet langer de coach van Wout van Aert: “De echte reden is mijn privésituatie”

Niels Albert is niet langer de coach van Wout van Aert. Die beslissing heeft echter niets te maken met de perikelen rond de ploeg Veranda’s Willems-Crelan. “De echte reden is mijn privésituatie”, vertelt Albert in Het Laatste Nieuws.

De 32-jarige Niels Albert was sinds 2014 de gedroomde coach voor Wout van Aert. De ex-wereldkampioen was door hartproblemen gedwongen om te stoppen met topsport maar kon de grote belofte naar drie Belgische titels en evenveel wereldtitels in het veld loodsen. Maar aan die samenwerking komt nu een einde.

“De echte reden is mijn privésituatie”, vertelt Albert in Het Laatste Nieuws. “Begin juli ben ik vader geworden van Alexine. Ik zou graag mijn dochter van dichtbij zien opgroeien. Ook de dood van Michael Goolaerts deed me nadenken. Ik herinner me het moment dat we met de voltallige ploeg praatten over zijn plotse overlijden. Het verdriet was immens, maar ik zag ook mijn eigen film van 2014 opnieuw afgespeeld worden. Je beseft dat je in het leven beter af en toe eens wat gas terugneemt. Maar we hebben samen onvergetelijke momenten meegemaakt. En als hij straks raad nodig heeft, kan hij me altijd aanspreken.”

Albert geeft ook toe dat hij zijn voormalige pupil niet veel meer te leren heeft. Van Aert blijft ook niet alleen achter: hij wordt immers ook al begeleid door zijn persoonlijke coach Marc Lamberts. “Daarnaast geniet hij de onvoorwaardelijke steun van de rest van zijn entourage: zijn familie, maar ook mental coach Rudy Heylen, dokter Peter T’Seyen, fysiotherapeut Lieven Maesschalck, noem maar op”, aldus Albert, die zelf ook niet helemaal van het toneel verdwijnt: bij de ploeg Pauwels Sauzen-Vastgoedservice zal hij zich blijven bezighouden met de opleiding van enkele jonge talenten.

Bij Veranda’s Willems-Crelan moet een oplossing worden gevonden voor het afhaken van sponsor Willems Veranda’s, dat na dit seizoen de geldkraan dichtdraait. Die zoektocht van manager Nick Nuyens verloopt echter moeizaam,iets waar Van Aert stilaan de buik van vol heeft. Momenteel lopen er wel al verregaande gesprekken omtrent een fusie met het Nederlandse Roompot.