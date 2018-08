Pommeline en Fabrizio filmen seksleven voor nieuw tv-programma: “Vier keer per dag is niet de norm”

Een week lang de intiemste kanten van je relatie filmen, tot tussen de lakens toe. Dat is het concept van ‘Sex Tape’ op Vijf. Pommeline Tillière (23) en Fabrizio Tzinaridis (26), de verpersoonlijking van seks sinds ‘Temptation Island’, zijn een van de twaalf deelnemende koppels. “Vier keer seks per dag, uiteraard gebeurt dat. Maar we willen tonen dat dat niet de norm is.”

Ze willen met hun deelname laten zien dat “vier keer per dag seks niét de norm is”. Want Pommeline Tillière en Fabrizio Tzinaridis vinden van zichzelf dat ze “een voorbeeldfunctie hebben”. Zeker gezien hun grote schare volgers op de sociale media. Dus willen ze die invloed aanwenden om seksualiteit in Vlaanderen bespreekbaar te maken. Omdat daar nog nood aan is, en omdat het niet altijd berichten moeten zijn over Fabrizio die een nieuwe neus is gaan shoppen.

Maar vergis je niet: uiteraard zijn er dagen dat Pommeline en Fabrizio het wél vier keer doen. Of beter, wáren er dagen. “Toen we net samen waren, hadden we vlot vier keer seks op een dag. Dat liep al eens op tot zes keer. Wanneer we dat deden? Door niet of amper te slapen. Nu is dat minder. Niet omdat we er geen behoefte meer aan hebben, maar het ontbreekt ons aan tijd. We hebben veel nevenactiviteiten, zoals actes de présence. En als je gaat samenwonen en urenlang Ikea-kasten ineen zit te vijzen, kom je er ook niet meer toe. Dan gaat de vermoeidheid spelen. Maar dat is net voor veel koppels herkenbaar”, klinkt het.

Of, zoals Pommeline het verwoordt in de uitzending: “Straks weet ik niet meer hoe jouw piemel eruitziet.”

Camera uitgezet

Voor Sex Tape kregen Pommeline en Fabrizio een week lang een camera mee naar huis, om hun relatie onverbloemd in beeld te brengen. Die beelden worden dan later in de studio geanalyseerd door Goedele Liekens. “Je ziet ons ruzie maken, en het daarna weer bijleggen. Je ziet ons ook tijdens dagdagelijkse bezigheden. Maar als het op seks aankomt, was er toch wat schroom. Toen ik met Pommeline in bed dook, ben ik na tien minuten de camera gaan uitzetten. Het idee te worden gefilmd werd op dat moment een domper. En we wilden het sowieso niet té expliciet maken. Je zal me niet met de lakens opzij op z’n hondjes bezig zien. In dat opzicht konden de andere koppels uit het programma verder gaan. Zij worden niet met een vergrootglas gevolgd door de rest van Vlaanderen.”

Verpleegstersuniform

Fabrizio en Pommeline vertellen ook open over de eerste keer seks met elkaar. Op de parking van zijn tattoozaak, “want we zijn zelfs niet meer tot binnen geraakt”. En of de twee elkaar op seksueel gebied nog iets hadden bij te brengen? Fabrizio: “We zijn heel open met elkaar en kunnen babbelen over onze gevoelens, verlangens en fantasieën. Maar Pommeline is de eerste vriendin die me het plezier van speeltjes heeft leren kennen. Dan trekt ze eens een verpleegstersuniform aan, bijvoorbeeld. Heerlijk.”

Vijf zelf verwacht alvast veel van Sex Tape. “We volgen twaalf koppels zónder issues. Er zijn geen problemen, ze staan niet op scheiden. Het programma draait dan ook niet rond advies of tips ’n tricks. We geven gewoon een realistisch beeld van het liefdes- en seksleven in Vlaanderen. Soms leidt dat tot geestige taferelen, soms raakt het. We spreken allemaal met vrienden over ons seksleven, maar niemand is erbij als de deur van de slaapkamer dichtgaat. En toch, niets is zo duidelijk als een spiegel worden voorgehouden.”

Sex TapeVanaf dinsdag 4 september op Vijf