Max Verstappen: "2019 wordt een positief overgangsjaar met Honda"

Max Verstappen denkt dat Red Bull ten vroegste in 2020 een serieuze uitdager wordt voor Mercedes en Ferrari.

Volgend jaar zullen we een ander Red Bull zien, de klantenmotor van Renault wordt ingeruild voor een fabrieksexemplaar van Honda en Pierre Gasly zal oudgediende Daniel Ricciardo vervangen.

Door die verschuivingen op de rijdersmarkt is Max Verstappen de meest ervaren Red Bull-rijder en er zal van hem verwacht worden dat hij het team op sleeptouw neemt. De jonge Nederlander verwacht echter niet dat Red Bull volgend jaar al een titelkandidaat zal zijn.

“Iedereen wil vooraan rijden, maar in de Formule 1 is dat niet zo eenvoudig,” aldus Verstappen in ‘Daily Express.’ “We moeten in het begin nog heel wat stappen zetten maar we hopen tegen het einde van het jaar de anderen te benaderen.”

“Het jaar nadien zullen we normaal gezien op volle kracht werken. Ik denk dat volgend jaar een overgangsjaar zal worden, maar in de positieve zin. We zullen in ieder geval weten waar we aan toe zijn en welke stappen er genomen zijn.”

Dit seizoen ligt de derde plaats in het kampioenschap nog binnen bereik voor Verstappen maar daar lijkt hij niet van wakker te liggen.

“Met een derde plaats heb je niets, of ik nu derde of vijfde eindig maakt eigenlijk niet zoveel uit voor mij.”

Bij Red Bull zelf kijken ze uit naar de samenwerking met Honda. Gezien de moeilijke periode die de Japanners met McLaren hebben doorgemaakt sinds hun terugkeer naar de F1 mag gesteld worden dat de samenwerking met Red Bull toch een beetje een verrassing is.

Ook Verstappen ziet duidelijke tekenen van vooruitgang bij Honda.

“Als je ziet van waar ze de laatste jaren komen hebben ze aanzienlijke vooruitgang geboekt. Je ziet zelden dat er iets stuk gaat maar het belangrijkste nu is dat ze de limieten willen opzoeken.”

“Ze hebben de middelen maar dat is ook nodig als je het wil opnemen tegen Mercedes en Ferrari, al bij al is Honda een serieuze uitdager.”

“Er is al heel wat werk op de testbank verricht en ze willen veel versnellingsbakken van ons om zich voor te bereiden op volgend jaar. Ze zijn enorm gedreven en ze willen duizenden kilometers doen op de testbank,” besluit Verstappen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: