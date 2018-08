Timmy Simons legt aanbod van Rode Duivels naast zich neer

Timmy Simons wordt niet de T3 van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Dat vertelde de voormalige profvoetballer woensdagavond bij Q2 in de marge van de play-offrondewedstrijd in de Champions League tussen PSV en BATE Borisov.

De 41-jarige Simons zette enkele maanden geleden een punt achter zijn profcarrière en is sinds dit seizoen als assistent van Ivan Leko bij landskampioen Club Brugge aan de slag. “De combinatie tussen beide jobs is niet haalbaar”, zei Simons.

Martinez is op zoek naar een nieuwe assistent sinds T2 Graeme Jones de Rode Duivels verliet om bij West Bromwich Albion assistent te worden. Over de eventuele toekomst van T3 Thierry Henry is ook nog niets bekend. Mogelijk volgen er vrijdag bij de bekendmaking van de selectie voor Schotland (7/9) en IJsland (11/9) antwoorden.