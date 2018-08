Sauber: "Stoffel Vandoorne is geen kandidaat voor een zitje bij ons"

Stoffel Vandoorne wordt bij het Sauber F1 team niet gezien als een kandidaat voor een zitje bij het team in 2019. Marcus Ericsson lijkt te worden bevestigd, als de Zweed goed blijft presteren.

Mocht Vandoorne zijn zitje bij McLaren verliezen, dan leek Sauber een goed alternatief te zijn voor de Belg. Vandoorne won in 2015 het GP2-kampioenschap met Frederic Vasseur, die nu aan de slag is als teambaas bij Sauber. Verder is de manager van Vandoorne, Alessandro Alunni Bravi, een directeur van het bedrijf achter Sauber.

Vasseur ontkende echter dat Vandoorne een optie is voor volgend jaar. "Wij voeren geen gesprekken met hem", vertelde Vasseur tegenover 'Autosport'.

De teambaas van Sauber meldde verder niet gehaast te zijn om het rijdersduo voor volgend jaar vast te leggen.

"We zijn halfweg het seizoen. Ondanks dat iedereen wat nerveus aan het worden is, denk ik dat alle teams vroeg zijn met het bekendmaken van hun rijders. We blijven dus kalm."

Volgens het akkoord met Ferrari is één zitje gereserveerd voor een rijder van Ferrari of Alfa Romeo. Mocht Charles Leclerc naar een ander team verhuizen, dan lijkt dat zitje naar Antonio Giovinazzi te gaan.

De andere kandidaat is huidig rijder Marcus Ericsson, die gesteund wordt door de Zweedse groep die eigenaar is van Sauber. Dat wil niet meteen zeggen dat Ericsson zeker is van zijn zitje, aangezien de eigenaars de keuze laten aan Vasseur en hem duidelijk maakten dat competitiviteit de prioriteit is. Maar Ericsson rijdt zich de laatste races wel in de kijker. Hij reed de laatste vijf races drie keer in de punten.

