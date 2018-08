Truiense Yasmine (21) zat een maand in een klooster voor het VIJF-programma ‘Oh My God’

Yasmine Pierards (21) uit Sint-Truiden was één van de verleidsters in ‘TemptationIsland’. Voor het nieuwe VIJF-programma ‘Oh My God’ zat ze een maand in een klooster. “De zusters waren boos omdat ik de slappe lach kreeg tijdens het bidden.”