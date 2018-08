BrusselBijna 31 procent van de Limburgse 18-jarigen kiest in het hoger onderwijs voor STEM, zeg maar de wetenschappelijke richtingen. Dat is een toename van 3,52 procentpunt in één jaar tijd. “Die stijging is sterker dan de 2,48 procentpunt voor de rest van Vlaanderen”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) die vandaag in Genk de technologiecampus T2 op het Thor-park opent.