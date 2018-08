HASSELT Steeds meer Limburgse scholen krijgen hun eigen slagboom om van de schoolomgeving tijdelijk een verkeersvrije schoolstraat te maken. “Onze slagbomen gaan aan het begin en einde van de schooldag een half uurtje omlaag”, vertelt directeur Tim Forier van Basisschool De kleine Reus in Alken. Verschillende scholen testen met nadarhekken uit of het systeem ook voor hen werkt. Aan de Stedelijke Basisschool van Kuringen is zopas een slagboom geïnstalleerd en ook ’t Bieske in Lanaken krijgt zijn slagboom.