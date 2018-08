Nog geen duidelijkheid over oorzaak dodelijke hoevebrand

Dilsen-StokkemPolitie en parket hebben nog altijd geen duidelijkheid over de oorzaak van de verwoestende brand in de Damiaanhoeve in Elen, waarbij dinsdagavond bewoonster Gerty Vanhoef (61) om het leven kwam. “Pas als het bluswater is weggetrokken, kan de branddeskundige grondig tewerkgaan”, klonk het gisteren bij het Limburgse parket. Vandaag vindt ook een autopsie plaats op het lichaam van het slachtoffer.