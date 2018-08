Artsen namen in vijf jaar tijd 50.000 minder uitstrijkjes bij Belgische vrouwen

HASSELTGynaecologen en huisartsen nemen steeds minder uitstrijkjes bij Belgische vrouwen. Vorig jaar waren er dat al 50.000 minder dan in 2013. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV die vandaag gepubliceerd staan in het huisartsenblad MediSfeer. De daling komt vooral op het conto van de huisartsen. De belangrijkste reden is de verminderde terugbetaling door het RIZIV.