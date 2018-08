Het heeft twee jaar geduurd, maar Hasselaar Jan Berben (67) heeft zijn boek ‘Beroerd’ gefinisht. Met één vinger. “Met meer vingers typen kan ik niet meer”, zegt de Hasselaar. In 2012 kreeg hij op amper vier dagen een dubbele herseninfarct en een hartstilstand. In ‘Beroerd’ schrijft Berben over zijn leven, zijn liefdes, zijn kinderen, en zijn handicap. “Ik aanvaard het. Meestal.”