Ook in Tongeren kruipt (voetbal)bloed waar het niet gaan kan. Enkele jaren nadat Jef Byloos SK Tongeren roemloos via een achterpoortje had verlaten, is de 56-jarige politiecommissaris anno 2018 weer helemaal op het voorplan getreden. Niet meer in trainingspak zoals destijds, maar hoog in de tribune als sportief verantwoordelijke van Heur-Tongeren.