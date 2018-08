US Open - Flipkens en Van Uytvanck stranden in openingsronde dames dubbel

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op de US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

Op Flushing Meadows in het Amerikaanse New York waren onze landgenotes in de openingsronde niet opgewassen tegen de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic, tweede reekshoofden: 6-4 en 7-5 na anderhalf uur.

Voor Van Uytvanck is het toernooi meteen afgelopen. Ook in het enkelspel moest de nummer 39 van de wereld al in de eerste ronde inpakken, na verlies in twee sets tegen het Tsjechische vijfde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 5). Flipkens daarentegen zit wel nog in het toernooi. De nummer 57 van het vrouwentennis ontmoet in de tweede ronde de Servische Aleksandra Krunic (WTA 49).