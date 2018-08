Na Ajax nu ook PSV geplaatst voor Champions League na makkelijke zege tegen Bate Borisov

Twee Nederlandse ploegen zitten donderdagavond in de potten van de Champions League voor de loting van de poulefase. Na Ajax plaatste ook PSV zich voor het volgende stadium na een makkelijke zege tegen het Wit-Russische Bate Borisov. Ook Benfica en RB Salzburg zitten donderdagavond in de bokaal.

PSV - BATE BORISOV 3-0

Nadat de Eindhovenaren de heenmatch al hadden gewonnen in Wit-Rusland (2-3) stond er ook nu weer geen maat op het team uit een doorregende lampenstad. Toen Luuk de Jong iets voorbije het halfuur de twee-nul tegen de touwen knikte, was de wedstrijd al gespeeld. Bergwijn zorgde na nauwelijks een kwartier al voor de openingstreffer. PSV kon zich nadien beperken tot rustig uitspelen, uitblinker Lozano zorgde iets voorbij het uur voor een derde treffer. Het feest kon beginnen.

Foto: Photo News

PAOK - BENFICA 1-4

De uitstekende uitgangspositie voor de Grieken na de heenmatch (1-1) werd nog verstevigd toen Prijovic al vroeg in de wedstrijd de thuisploeg op voorsprong bracht. Maar nog geen half uur later hadden de Portugezen, met Mile Svilar op de bank, de scheve situatie al helemaal rechtgetrokken. Jardel scoorde op de twintigste minuut de gelijkmaker, vijf minuten later zorgde Eduardo Salvio vanop de stip voor bezoekende voorsprong. En toen Pizzi er kort voor de rust nog 1-3 van maakte, ging het Griekse licht figuurlijk uit, zeker toen Eduardo Salvio, opnieuw vanop de stip, meteen na de pauze voor een vierde Portugese treffer zorgde.

Foto: EPA-EFE

RB SALZBURG - RODE STER 2-2

Eén dolle minuut bezorgde Rode Ster Belgrado een plaats in de poulefase. Het zag er nochtans lang slecht uit op het veld van Red Bull Salzburg. De Israëlier Dabour zorgde kort voor de rust voor de één-nul voor de Oostenrijkers. Diezelfde Dabbour maakte er kort na de pauze vanop de stip twee-nul van waarmee de Oostenrijkers definitief op rozen leken te zitten na het doelpuntenloze gelijkspel uit de heenmatch. Toch werd het nog spannend toen Ben iets voorbij het uur slap Oostenrijks verdedigen afstrafte met een intikker aan de tweede paal. En nog geen minuut later waren de rollen al helemaal omgedraaid toen Debenek de gelijkmaker voorbij de Oostenrijkse doelman kopte. Salzburg moest plots weer vol aan de bak maar kwam niet meer tot scoren waardoor Rode Ster dankzij de op verplaatsing gescoorde doelpunten naar de volgende fase mag.