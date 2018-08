Twintig honden in beslag genomen in Lanaken: "Stank is niet te harden"

Lanaken - In de Wijngaardstraat in Lanaken zijn deze week een 20-tal grote honden in beslag genomen bij een vereniging die dieren in nood opvangt. Buren hadden al meerdere malen geklaagd over de geuroverlast die de opvang teweeg bracht. “Toen de dienst Dierenwelzijn er een kijkje ging nemen, werd duidelijk dat de omstandigheden waarin de dieren leefden, verschrikkelijk waren”, vertelt een buurtbewoner.

In het huis was een Duitse vereniging gehuisvest die katten en honden die geen thuis hebben, opvangt. De opvang was al een hele tijd een doorn in het oog van de buren. “Op dit moment zaten er 38 ...