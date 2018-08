De koersdirectie van de Ronde van Spanje heeft leider Rudy Molard een tijdstraf van twintig seconden opgelegd. De Fransman kreeg die sanctie voor een ongeoorloofde bevoorrading.

Hij behoudt de rode trui, maar heeft nu nog maar 41 seconden voorsprong op de Pool Michal Kwiatkowski. De Brit Simon Yates is op 51 seconden derde. Laurens De Plus is als 21ste op 1’46” beste Belg in de stand.

LEES HIER HET VERSLAG VAN DE VIJFDE ETAPPE