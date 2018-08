ANALYSE. Er staan meer dan miljoenen alleen op het spel voor KRC Genk

Een beker mag je niet omhoog tillen, als je na het nemen van de derde horde de groepsfase van de Europa League haalt. Toch is het overleven van de kwalificaties een belangrijke prijs om binnen te halen. Er hangt in de eerste plaats een vette cheque aan vast, waarde - ruw geschat - ergens tussen vijf en tien miljoen. Het verschil zit hem in de resultaten, die je in die groepsfase neerzet. 190.000 euro per punt en miljoentje of anderhalf extra voor een plaats in de zestiende finales, waarna de prijzenpot alleen maar groter wordt.