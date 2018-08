US Open betreurt berisping voor tennisster die heel even in sportbeha op het veld stond

De Franse tennisster Alizé Cornet kreeg dinsdag op de US Open een berisping van de umpire, omdat ze op het veld haar shirt omdraaide waardoor ze heel even in haar sportbeha op het veld te zien was. De organisatie van het grandslamtoernooi in New York laat nu weten dat het de beslissing van de umpire betreurt.

Het strenge oordeel van de stoelumpire zorgde al voor behoorlijk wat kritiek, en daar gaat de organisatie van de US Open nu mee akkoord. “We betreuren dat Alizé Cornet een berisping kreeg”, klonk het woensdag in een mededeling. “We hebben het reglement nog eens uitgeklaard zodat dit in de toekomst niet meer voorvalt. Gelukkig bleef het bij een berisping en volgde er geen sanctie.”

Na een hittepauze in haar verloren wedstrijd tegen de Zweedse Johanna Larsson stelde Cornet vast haar shirt omgekeerd aan te hebben. Daarom draaide ze het om, en was heel even haar sportbeha zichtbaar. Stoelumpire Christian Rask vond dat voldoende voor een berisping.

Ook de WTA - de overkoepelende organisatie van het vrouwentennis - mengde zich in het debat. Volgens hen was er geen enkel WTA-reglement geschonden en was de straf dan ook niet terecht.

Dat mannen voor hetzelfde ‘vergrijp’ nooit bestraft worden, zette veel kwaad bloed bij de tennisliefhebbers en leidde tot luide kritiek. Net daarom vinden velen dat Cornet helemaal niet in de fout is gegaan, een redenering die nu dus ook is gevolgd door de organisatoren van de US Open.