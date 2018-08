Olympisch kampioene vier jaar geschorst wegens weigeren van dopingcontrole

Brussel - Olympisch kampioene kajak Inna Osypenko-Radomska is vier jaar geschorst. Dat deelde de internationale federatie ICF mee. Osypenko-Radomska wordt gestraft omdat ze een antidopingcontrole buiten competitie weigerde.

“Een ban van vier jaar is een duidelijke boodschap naar de atleten: ze moeten de regels volgen”, verklaarde ICF-secretaris-generaal Simon Toulson. “Atleten moeten niet denken dat ze een schorsing kunnen vermijden door een dopingcontrole te weigeren.”

De 36-jarige Osypenko-Radomska, die in 2014 de Oekraïense voor de Azerbeidzjaanse nationaliteit ruilde, veroverde in 2004 in Athene een eerste olympisch eremetaal: brons op de K1 500 meter. Op die afstand werd ze in 2008 in Peking olympisch kampioene, vier jaar later was ze in Londen goed voor zilver op de 200 en 500 meter. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro kaapte ze nog brons weg op de 200 meter. In 2010 kroonde ze zich tot wereldkampioene op de 500 meter en daarnaast verzamelde ze nog vijf medailles op wereldkampioenschappen.

Osypenko-Radomska weigerde een test in mei van dit jaar. Sindsdien kwam ze niet meer in competitie. Ze heeft drie weken de tijd om bij het Internationaal Sporttribunaal TAS tegen haar straf in beroep te gaan.