Eén van ‘de drie Aarschotse marginalen’ reageert: “Dit valt niet goed te praten, maar ik ben geen raciste”

“Ik schaam me voor de beelden en de woorden. En ik heb enorm veel spijt om wat er gebeurd is”. Dat zegt Sanne, de 31-jarige vrouw uit Aarschot die samen met haar lief en een tweede vrouw verantwoordelijk is voor het incident waarbij één van hen de 15 jarige zwarte jongen Leroy op de sporen had geworpen. “Er was ruzie, dat is waar. Maar plots duwde Jonas, mijn vriend, die jongen gewoon pardoes op de sporen. Dat kan niet. Er hangt hem een zware straf boven het hoofd. Terecht”.

Die zondagmiddag zou het trio, dat vanwege drugs- en drankproblemen, geen beste naam heeft in Aarschot, gaan winkelen in Hasselt. “Ik ben de laatste tijd enorm afgevallen en had geen kleren meer om aan ...