Deze drie herfstklassiekers kun je best nu al kopen

De herfstcollecties liggen volop in de winkelrekken, tijd dus om even vooruit te blikken. Van een stijlvolle regenjas tot gezellige sweater, deze herfstkledingstukken kun je best nu al kopen!

Met het Belgische weer dat in een oogopslag kan omslaan, kun je maar beter goed voorbereid zijn. Zet deze drie herfstklassiekers alvast op je shoppinglijstje:

Een stijlvolle regenjas

Herfst in ons Belgenlandje? Een regenjas met een goede dosis ‘fashionable’ die je beschermt tegen de regen is geen overbodige luxe. Het model dat elk jaar terugkomt op de catwalk? Halflang of kort, met een trenchcoat doe je nooit fout!

Een gezellige trui

Het ultieme stuk dat niet mag ontbreken dit tussenseizoen? Een gezellige - maar niet té dikke - trui houdt je warm tijdens frisse ochtenden en avonden en combineer je moeiteloos met een jeans, rok, of dit najaar zelfs met je jurk! De trend op sweater-vlak: kleur, kleur en nog eens kleur!

Een midi-rok

Wij zijn al langer fan van deze multitasker. Een midi-lengte staat elke vrouw als gegoten. Je exemplaar herfst-proof maken? Enkellaarsjes en een blouse met print of een cosy sweater maakt je look af.