MAASMECHELENBurgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen is “onzorgvuldig” geweest tijdens de procedure van onbewoonbaarverklaring van de woning en horecazaak van Rommelrockorganisator Koen Haerden. Dat staat in een ministerieel besluit van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) over de kwestie.