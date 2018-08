Adrien Trebel verlengt contract bij Anderlecht tot 2023

De Franse middenvelder had nog een contract bij paars-wit dat afliep aan het eind van het volgende seizoen. Trebel genoot wel wat interesse van buitenlandse clubs en de vrees bestond dat hij een van de dagen nog zou vertrekken.

Bon après les sorties, les nouvelles spéciales et très belles !!! Felicitations @rscanderlecht @adrientrebel et surtout Merci @CouckeMarc pour tout. New Contract 2023 Football is a BIG and FANTASTIC family pic.twitter.com/HejgdfZGgX