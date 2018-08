“Taalkloof is puur politiek”

Een monoloog van de burgemeester in Voeren omdat oppositiepartij RAL (Respect Avenir Libertés) niet wou deelnemen aan ons debat. De stoel van RAL-lijsttrekker Jean Levaux of zijn vervanger bleef leeg ondanks herhaald aandringen van onze redactie. De taalkwestie leeft kennelijk nog in de Voer en de Franstalige lijst heeft totaal geen boodschap aan een debat in een Vlaamse krant. Lijsttrekker Huub Broers van Voerbelangen laat het niet aan zijn hart komen en wil in 2021 zijn 20-jarig jubileum als burgemeester vieren.