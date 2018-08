Xandro Meurisse doorbreekt zegereeks van ploegmaat met winst in Druivenkoers

Overijse - Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert) heeft woensdag in het Vlaams-Brabantse Overijse de 58e editie van de Druivenkoers (1.1) gewonnen. De 26-jarige Meurisse was na 196,4 kilometer met start en aankomst in Overijse in een sprint sneller dan de Nederlander Oscar Riesebeek (Roompot-Nederlandse Loterij) en Jimmy Janssens (Cibel-Cebon).

Meurisse doorbrak zo de zegereeks van zijn ploeggenoot Jérôme Baugnies, die de vorige drie jaar telkens de beste was in Overijse. Het record van vier opeenvolgende zeges blijft zo op naam van Bjorn Leukemans (2010, 2011, 2012 en 2013) staan. Voor Meurisse, vorig jaar nog derde in de Druivenkoers, was het de eerste zege van het seizoen.

Van bij aanvang lag het tempo zeer hoog. Na 50 kilometer koers vormde zich een kopgroep met Dries De Bondt, Maxime Farazijn, de Canadees Benjamin Perry, de Nederlander Ivar Slik, de Brit Joshua Teasdale, de Fransman Steven Tronet en de Duitser Jannik Steimle. Het zevental mocht de acht plaatselijke ronden, van elk 11,9 kilometer, op en rond het Stationsplein van Overijse met daarin telkens de beklimming van de Tombeurstraat en de Schavei, aanvatten met een voorsprong van 1:20 op het peloton.

In de grote groep waren het vooral de renners van Wanty-Groupe Gobert en Joker-Icopal die het tempo bepaalden. Met nog 55 kilometer voor de boeg ging het te snel voor Steimle. Een ronde later verloor ook Joshua Teasdale voeling met de kopgroep. Met nog drie ronden voor de boeg reden enkel nog Dries De Bondt en Benjamin Perry even voor het peloton uit. Wat verderop werden zij ook gegrepen en kregen we een algemene hergroepering. Meteen gingen ook de hemelsluizen open en werden de renners getrakteerd op een fikse regenbui.

Foto: BELGA

Net voor het ingaan van de slotronde trokken Meurisse, Janssens en Riesebeek in de aanval. Zij sprokkelden vlug een halve minuut voorsprong. De tegenreactie vanuit het peloton kwam niet geordend op gang. Riesebeek zette in de slotkilometer nog een uitval op, maar die werd netjes gepareerd door Meurisse; Janssens moest zijn metgezellen echter laten rijden. In de daaropvolgende sprint haalde Meurisse het.

Een bemoedigende tik van Wout van Aert na het EK in Glasgow. Foto: BELGA

Meurisse is aan een puik seizoen bezig. Hij zou normaal de Tour gereden hebben maar hij gaf voorrang aan de bevalling van zijn eerste kind. Hij werd later wel geselecteerd voor het Europees kampioenschap waar hij in dienst van Wout van Aert een sterke finale reed en in Glasgow als zesde over de finish kwam.