Beringen / Ham / Tessenderlo -

Tienduizenden kinderen in Limburg gaan volgende week terug naar school. De Limburgse politiezones maken zich daarom klaar om alles in goede banen te leiden. In de zone Beringen-Ham-Tessenderlo neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen aan de schoolpoorten. Wie een verkeersovertreding begaat of zich niet aan de snelheid houdt in de zone 30, mag zich aan een boete verwachten.