Hasselt -

'De Congo is van ons, linkse ratten'. Met die slogan is een PVDA-verkiezingsbord beklad in Hasselt. Op een tweede bord staat een hakenkruis. Lijsttrekker Kim de Witte vindt dat deze uitspraak niet door de beugel kan. In het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat dat ze een debat willen aangaan over het koloniale verleden.