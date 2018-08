Lotto-Soudal trekt Duitse helper aan in dienst van spurter Ewan

Roger Kluge fietst de komende twee seizoenen voor Lotto-Soudal. De Duitser komt in het spoor van spurter Caleb Ewan over van het Australische Mitchelton-Scott.

De 32-jarige Kluge moet een belangrijke pion worden in de spurttrein van Caleb Ewan. Kluge is zelf niet al te traag. Dat resulteerde in het verleden in ritwinst in de Giro terwijl hij ook op de piste al opvallende resultaten bij elkaar fietste, waaronder een wereldtitel in de Madison.

Kluge is blij met zijn nieuwe werkgever. “Ik kijk er erg naar uit om voor Lotto Soudal te rijden”, aldus de Duitser. “Ik draai al enkele jaren mee in het profpeloton, maar dit wordt toch weer een nieuw hoofdstuk. In 2010 tekende ik mijn eerst grote contract bij een WorldTour-team, dus het wordt mijn negende seizoen als profrenner. Het is erg speciaal om voor een Belgisch team te rijden met zo’n rijke geschiedenis. In België leeft het wielrennen echt en tijdens de klassiekers staan er altijd enorm veel fans langs het parcours. En natuurlijk ben ik erg blij om met Caleb in hetzelfde team te blijven koersen. Bij Lotto Soudal krijgt hij nieuwe kansen om te tonen dat hij tot de grote sprinters van het peloton behoort en ik wil hem daar zeker in helpen slagen!”

Kluge kent zijn rol. “Mijn belangrijkste rol in het team bestaat dan ook om Caleb goed te positioneren voor de sprint. Of dat nu als laatste of voorlaatste man in de sprinttrein is, ik moet hem zo goed mogelijk naar voren loodsen. Ik kijk met een goed gevoel terug naar de prestaties die hij, en wij samen, hebben bereikt. Ik denk dan aan de vele zeges in de Tour Down Under, maar ook aan Milaan Sanremo dit jaar. Hoewel hij niet won, wat hij wel de snelste van het peloton, dat net te laat kwam om Nibali in te halen. Ik kon hem goed afzetten aan de voet van de Poggio en Caleb sprintte uiteindelijk naar een tweede plek. Hij toonde daar echt zijn talent. Met Lotto Soudal krijgen we bovendien nieuwe kansen om ook weer voor ritzeges te vechten in de grote rondes.”