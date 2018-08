Ouders krijgen verzoeningsbrief Marc Dutroux: “Ik wil jullie niet provoceren”

Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, heeft woensdag de langverwachte verzoeningsbrief bezorgd aan de slachtoffers en aan de ouders van de slachtoffers. De brief kadert in de strategie van de raadsheer om zijn cliënt vervroegd vrij te krijgen.

De brief is geschreven door Bruno Dayez, in naam van zijn cliënt. Volgens VTM Nieuws heeft de familie van Eefje voorlopig nog niets ontvangen. De brief voor An is dan weer toegekomen bij de vroegere advocaat van Paul Marchal.

Dayez richt zich in het vier pagina’s tellende document tot de slachtoffers en de families van de slachtoffers van Marc Dutroux. Hij zegt dat hij hun pijn begrijpt en dat hij hen vooral geen verdere schade wil berokkenen.

Vragen beantwoorden

Via de brief geeft Dutroux wel aan dat hij bereid is om in dialoog te gaan met de slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers. “Ik kan u wel bevestigen dat mijnheer Dutroux me verzekerd heeft dat hij nooit zelf initiatief zal nemen om jullie te contacteren. Maar hij is bereid om jullie te antwoorden als jullie met vragen zitten.”

Dayez geeft voorts aan dat de slachtoffers en de families van de slachtoffers het recht hebben om een antwoord te krijgen op hun vragen, om Dutroux verantwoordelijk te stellen voor de daden en om hun gevoelens kenbaar te maken aan zijn cliënt. “Dat is niet alleen om de pijn van mijn cliënt te verzachten, maar het kan ook de eigen pijn verzachten.”

Vervroegde vrijlating

In mei maakte Bruno Dayez, de advocaat van Dutroux, bekend dat hij in naam van zijn cliënt aan een brief bezig was waarin de kindermoordenaar berouw toont voor zijn daden tegenover de slachtoffers en de ouders van de slachtoffers. Het document kadert in de strategie van de raadsheer om zijn cliënt vervroegd vrij te krijgen

Paul Marchal Foto: Karel Hemerijckx

Paul Marchal: “Na 23 jaar wordt het tijd dat het circus stopt”

Paul Marchal, vader van slachtoffer An, wilde woensdag slechts heel kort reageren op de brief die hij en zijn echtgenote woensdag ontvangen hebben. “Na 23 jaar wordt het tijd dat het circus stopt. Wij doen er niet meer aan mee,” zei Marchal woensdag aan de telefoon.