Elise Mertens zonder grote problemen naar derde ronde

Elise Mertens heeft zich moeiteloos geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De Limburgse haalde het van de 19-jarige Wit-Russische Vera Lapko met 6-2 en 6-0. In de derde ronde wacht meer dan waarschijnlijk de Tsjechische Strychova.

De 22-jarige Mertens ondervond in haar wedstrijd in de tweede ronde amper tegenstand van Lapko (WTA 72): 6-2 en 6-0 na amper één uur. Vijftiende reekshoofd Mertens won daarbij de laatste tien games en stoot zo met vertrouwen door naar de derde ronde. Voor de eerste keer in haar carrière, want de voorbije twee edities ging ze er in New York telkens in de openingsronde uit.

Voor Mertens en Lapko was het nog maar het tweede onderlinge duel, de stand staat nu 2-0 in het voordeel van onze landgenote. Eerder dit jaar won Mertens in drie sets met 6-1, 4-6 en 6-4 op het gravel in Lugano, waar ze ook de titel pakte.

In de derde ronde wacht nu met de Tsjechische Barbora Strycova de nummer 23 van de wereld. Ook Strycova hield het kort in de hitte op Flushing Meadows, want ze gunde de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA 85) slechts één game: 6-0 en 6-1 na 1 uur en 7 minuten. Mertens en Strycova stonden nog nooit eerder tegenover mekaar.