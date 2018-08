‘Schelpenoorlog’ escaleert op zee: Franse en Britse vissersboten clashen in Kanaal

Franse en Britse vissers zijn dinsdag op volle zee slaags geraakt met elkaar in een aanhoudend conflict over de vangst van sint-jakobsschelpen. De opvarenden van de Franse vissersboot hebben hun Britse collega’s onder meer bestookt met stenen en rookbommen. De Franse vissers voerden ook manoeuvres uit die tot gevaarlijke situaties konden leiden, zo melden Britse media.

De ruzie deed zich voor in de Seinebaai, zowat 12 zeemijl (22 kilometer) voor de Normandische kust. De Britse vissersboten hebben het recht om in dat gebied sint-jakobsschelpen te vangen. Maar dat is niet naar de zin van de Franse vissers, die klagen dat hun voorraad geplunderd wordt. Het is de Franse vissers een doorn in het oog dat ze tussen mei en oktober geen sint-jakobsschelpen mogen vangen, terwijl dat verbod niet voor de Britten geldt.

Dimitri Rogoff, de voorzitter van het regionaal comité van Normandische vissers, zegt dat een veertigtal Franse vissersboten de zee is opgegaan uit protest tegen de Britse praktijken. “De Fransen hebben contact gemaakt met de Britten, om hen te beletten hun werk te doen. Er werd met stenen gegooid, maar niemand is gewond geraakt”. Drie schepen hebben wel schade opgelopen.

Schelpenoorlog

Ook de Franse maritieme prefectuur, die een schip ter plaatse had gestuurd, zeg dat er niemand gewond is geraakt bij het incident, waarbij naar schatting 35 Fransen en 5 Britse boten betrokken waren.

Het conflict - dat in de Britse media al omgedoopt werd tot een “schelpenoorlog” - bestaat al zowat vijftien jaar. Maar de voorbije jaren konden altijd afspraken gemaakt worden om te vermijden dat het tot een incidenten kwam. Dit jaar werd er geen akkoord gevonden.