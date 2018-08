Zomer is toch nog in het land: begin volgende week tot 27 graden

Fris, bewolkt en regenachtig. Het weer in ons land is de laatste dagen eerder herfstachtig te noemen. Maar er is goed nieuws: de zomer is nog niet helemaal voorbij. Vanaf komend weekend gaan de temperaturen immers weer in stijgende lijn, tot 27 graden dinsdag.

Woensdag is het zwaarbewolkt met regen en soms intense buien. Vooral in het zuidoosten van het land kunnen ook onweersbuien tot ontwikkeling komen. Lokaal kan er ook hagel vallen en zijn hevige rukwinden mogelijk. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 23 graden in het oosten van het land.

Donderdag krijgen we te maken met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een lokaal buitje blijft nog mogelijk. De maxima liggen tussen 16 graden in de Ardennen en 20 of lokaal 21 graden in het centrum van het land.

Vrijdag wisselen aanvankelijk opklaringen af met wolkenvelden die lokaal nog voor een buitje kunnen zorgen. Gaandeweg worden de opklaringen vanuit het noordwesten breder en wordt het overal droog. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden in de Hoge Ardennen en 19 of 20 graden in het centrum.

In het weekend kunnen we profiteren van rustig, droog en zonnig weer. Zaterdag kunnen er in de namiddag enkele stapelwolken vormen, maar het blijft droog. De maxima stijgen van 18 tot 22 graden op zaterdag naar 20 tot 24 graden op zondag.

Van maandag tot woensdag blijft het vrij zonnig. Woensdag kan het mogelijk wat onstabieler worden, met lokaal ontwikkeling van onweersbuien. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden.