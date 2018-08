Stijgende vraag aan huishoudhulp goed voor 300 nieuwe jobs in Limburg

Het Poetsbureau is een dienstenchequebedrijf dat in onze provincie huishoudhulpen aan het werk zet. Om op de stijgende vraag in te spelen openen ze enkele nieuwe kantoren en gaan ze op zoek naar 300 nieuwe huishoudhulpen en medewerkers.

In Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren was Het Poetsbureau tot voor kort aanwezig via franchisekantoren. Op 3 september start Het Poetsbureau er met eigen kantoren: in de Guffenslaan (Hasselt), Clockemstraat (Sint-Tuiden) en Hemelingenstraat (Tongeren). Daarnaast zoekt het bedrijf nog extra medewerkers om onder andere de bestaande kantoren in Achel, Houthalen en Genk te versterken – goed voor 300 Limburgse vacatures in totaal.

Het hoofdkantoor in Paal (Beringen) verhuist ook midden september van de Schoebroekstraat naar de Diestersesteenweg.

“Bijna 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen maakt vandaag gebruik van dienstencheques en de vraag blijft stijgen”, zegt CEO Jo Mellemans. “Om voldoende huishoudhulpen te vinden én te houden, blijven we als werkgever inzetten op een sterk mensgerichte aanpak, een regionale formule én extra mobiliteit. Zo rijden er vandaag al meer dan 400 huishoudhulpen met een bedrijfswagen rond en 800 met een elektrische bedrijfsfiets – één van de grootste mobiliteitsprojecten voor personeel in België.”