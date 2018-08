Ervaren Australiër spurt naar ritwinst, Kwiatkowski speelt leiderstrui kwijt aan onbekende Fransman

Michal Kwiatkowski is leider af in de Vuelta. De Fransman Rudy Molard (Groupama-FdJ) maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep en neemt het de rode leiderstrui over van de Poolse ex-wereldkampioen. De ritzege was voor de Australiër Simon Clarke.

De vijfde etappe bracht het peloton van Granada naar badplaats Roquetas del Mar. Lastig maar niet onoverkomelijk met wel wat hellingen maar zeker geen superzware kost. Toch slaagde Team Sky, al dan niet bewust, er niet in de trui van Michal Kwiatkowski veilig te stellen.

SIMON CLARKE pakt 'm voor Mollema!

Heel jammer, maar goed gereden door Bauke! #LaVuelta18 pic.twitter.com/NDnHGnXTTS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 29 augustus 2018

Toen na zestig kilometer hard koersen er eindelijk een kopgroep van 25 renners wegreed, besloot Sky om er niet per se alles aan te doen om de trui te redden. De best geplaatste renner - de Fransman Rudy Molard van Groupama - FdJ - moest nauwelijks meer dan vier minuten goedmaken op Kwiatkowski. Molard, één van de betere knechten van Thibaut Pinot, rook zijn kans toen de voorsprong van de omvangrijke kopgroep al snel opliep tot zes minuten. Van Belgische zijde noteerden we de aanwezigheid van Floris De Tier en Maxime Monfort.

Voor de Italiaan De Marchi ging het vooraan nog niet snel genoeg. De BMC-renner muisde er vooraan vanonder met de Fransman Rossetto en liet zijn vluchtgezel even later alleen achter. De Marchi, duidelijk op zoek naar een WK-selectie, trok keihard door. Achter hem viel de kopgroep uit elkaar. De Marchi kreeg het gezelschap van Simon Clarke (EF Education) en Bauke Mollema (Trek-Segafredo). De Nederlander reed nog eens lek maar keerde alsnog terug in de spits van de wedstrijd. Achter dit trio vormde zich een tweede trio met Molard, De Tier en Villela. Het peloton hield de kloof op een zestal minuten, genoeg voor Molard om Kwiatkowski de trui te ontfutselen.

De drie vooraan - alle drie ooit al ritwinnaar in de Vuelta - probeerden elkaar meermaals te verschalken maar neutraliseerden om beurten elkaars pogingen. Spurten dus en daarin haalde Simon Clarke voor Mollema en De Marchi, Floris De Tier spurtte naar een vijfde plaats. Rudy Mollard, zesde in de daguitslag, nam de rode trui over van Michal Kwiatkowski.

Rituitslag:

1. Simon Clarke (Aus - Education First) 2. Bauke Mollema (Ned) 3. Alessandro De Marchi (Ita) 4. Davide Villella (Ita) op 8” 5. FLORIS DE TIER 6. Rudy Molard (Fra) 7. MAXIME MONFORT op 1’58” 8. Jonathan Lastra (Spa) op 2’ 9. Franco Pellizotti (Ita) 10. Merhawi Kudus (Eri)

Stand:

1. Rudy Molard (Fra - Groupama FdJ) 2. Michael Kwiatkowski (Pol) op 1’01” 3. Emanuel Buchmann (Dui) op 1’08” 4. Simon Yates (GBR) op 1’11” 5. Alejandro Valverde (Spa) op 1’13”