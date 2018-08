Deense kroonprinses Mary en Brigitte Macron maken indruk in het rood

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte hebben tijdens een staatsbezoek aan Denemarken kroonprinses Mary en haar familie ontmoet. Toen ze aankwamen bij de Royal Danish Academy of Fine Arts van Kopenhagen, waren het vooral de dames die opvielen: beiden droegen voor de gelegenheid een knalrode jurk.

Geen idee hoe je een rode jurk moet stylen? De Franse presidentsvrouw Brigitte Macron (65) en de Deense kroonprinses Mary (46) zijn er om je te helpen. Beide dames droegen op dinsdag rood tijdens een officieel bezoek in hoofdstad Kopenhagen.

Foto: AFP

De Française koos voor een rood ontwerp op knielengte van modehuis Louis Vuitton. Ze combineerde de jurk met een jas in dezelfde rode tint met grote zwarte knopen. Dat zwart kwam nogmaals terug in haar schoenen met een stevige hak en als detail in haar rode handtas.

Foto: AFP

Kroonprinses Mary, wiens looks vaak worden vergeleken met die van Kate Middleton, pakte het iets anders aan. Zij ging voor een zijden rode midi-jurk met een tailleriem, pofmouwen en een geborduurde bloem van de Braziliaanse designer Raquel Diniz. Het ontwerp heeft een hogere kraag met knoopje en een heel subtiel streepje decolleté. Haar combinatie was iets minder braaf dan de andere beroemde lady in red. De kroonprinses droeg het stuk met pumps met slangenprint en een rode handtas in lakleer. Haar nagels waren rood gelakt, zo bleek toen ze haar beige handschoenen uittrok.

Foto: Photo News