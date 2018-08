Olsen-tweeling gaat nu ook mannenmode ontwerpen

Mary-Kate en Ashley Olsen (32) runnen al sinds 2006 hun modelabel The Row, maar enkel vrouwen konden daarbij hun gading vinden. Vanaf oktober verandert dat echter en zal de bekende tweeling ook een mannencollectie lanceren.

The Row - niet toevallig genoemd naar de bekende Londense kleermakersstraat Savile Row - focust al sinds de oprichting in 2006 op op maat gemaakte stukken met een goede snit. Daar konden tot nu toe enkel vrouwen van genieten, maar daar komt binnenkort verandering in. Oprichters Mary-Kate en Ashley Olsen, ook bekend als de tweeling uit 'Full House', gaan nu namelijk ook voor mannen ontwerpen. Daarbij zal vooral gefocust worden op maatpakken, maar de collectie zal ook jassen, denim, breigoed en T-shirts omvatten.

"Het is voor ons belangrijk om de mannen dezelfde basisstukken te kunnen aanbieden van een dergelijk luxueus niveau", vertelt Ashley in een mededeling. "We gaan deze collectie op ons tempo uitrollen en luisteren naar de feedback die onze klanten ons geven." Aan die luxe hangt ook een stevig prijskaartje. Verwacht wordt dat een pak op maat tussen de 3.400 en 6.600 euro zal kosten.

Award

De zussen zijn naast The Row ook nog het creatieve brein achter Elizabeth and James, een meer ready-to-wear geörienteerd label. Zo slaagden ze er in om na hun acteercarrière een nieuwe, succesvolle weg in de moderwerld in te slaan. Dit jaar wonnen ze nog de award voor Accessory Designer of the Year tijdens de CFDA Fashion Awards, zowat de Oscars van de modewereld.