Eindelijk is het zover: dit weekend rolt de bal weer in de Limburgse provinciale reeksen. De komende maanden strijden liefst 146 ploegen om elke morzel grond. Die strijd zal uiteindelijk 9 kampioenen opleveren. Maar welke clubs zijn favoriet om in april de champagnekurken te laten knallen? Wij vroegen het aan de trainers. Een overzicht: