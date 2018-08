Het Vaticaan trilt op zijn grondvesten na nieuwe aantijgingen, onthullingen en opmerkingen: hoe wankel is de positie van de paus?

Het rommelt in het Vaticaan en de katholieke wereld. Paus Franciscus ligt onder vuur na zware beschuldigingen van een pauselijke ex-diplomaat. En dan zijn er nog de nieuwe onthullingen over grootschalig misbruik in de katholieke kerk. De eerste roep voor een pauselijk aftreden is inmiddels gehoord -wat zeer uitzonderlijk is. Maar hoe wankel is de positie van de Summus Pontifex?

De katholieke kerk bevindt zich in één van de zwaarste crises van de 21ste eeuw na nieuwe onthullingen over grootschalig seksueel misbruik. Zo was paus Franciscus vorige week in Ierland waar het jarenlange toedekken van misbruik door priesters in het middelpunt van de belangstelling stond. Ten overstaan van zo’n half miljoen gelovigen vroeg de heilige vader nog eens om vergeving.

Ook in de Verenigde Staten domineerden dergelijke onthullingen de afgelopen weken het nieuws. Uit een rapport van een zogeheten grand jury blijkt dat er in de staat Pennsylvania sprake was van veelvuldig seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Maar liefst 301 priesters uit zes bisdommen zouden decennialang meer dan 1.000 kinderen hebben misbruikt. Het Vaticaan voelde “schaamte en verdriet” over de onthullingen, klonk het in een reactie.

Foto: Photo News

Paus zelf onder vuur

Sinds vorige week richten de pijlen zich echter ook op één specifiek persoon binnen de katholieke kerk: paus Franciscus. Zo kwam hij onder vuur te liggen na uitspraken over het sturen van homoseksuele kinderen naar de psychiater. Op de vraag wat ouders zouden moeten doen wanneer ze homoseksuele neigingen vaststellen bij hun kinderen, antwoordde de paus dat ze moeten bidden, het niet moeten veroordelen, begrip moeten tonen en de dialoog aangaan. Maar: “Als zich dat al manifesteert op jonge leeftijd, dan kan de psychiatrie een belangrijke bijdrage leveren.”

Oud-nuntius Carlo Maria Vigano. Foto: AP

De zwaarste aantijgingen kwamen echter van een gewezen pauselijke nuntius (een soort ambassadeur). Carlo Maria Vigano beweert in een vernietigende open brief dat Franciscus de sancties tegen de aartsbisschop van Washington D.C. Theodore McCarrick heeft genegeerd of opgeheven. De voorganger van Franciscus, paus Benedictus XVI, had McCarrick gestraft voor seksueel misbruik van priesters en seminaristen. McCarrick trad inmiddels af als aartsbisschop.

Vigano’s beschuldigingen zijn ongelooflijk zwaar: de ex-ambassadeur stelt in feite dat de paus zelf willens en wetens misbruik van een topman van de katholieke kerk onder de mat heeft geschoven. Franciscus weigert te reageren op de aantijgingen.

Homoseksuele agenda

Foto: Photo News

Hoewel de beschuldigingen zeker belangrijk zijn en onderzocht moeten worden, is het eveneens belangrijk om te beseffen dat de huidige crisis aan de top van de katholieke kerk een politieke dimensie heeft, zegt Massimo Faggioli een professor van de Universiteit van Villanova en kerkelijk commentator, tegen de Amerikaanse nieuwssite Vox. Sinds het aantreden van Franciscus als paus in 2013 is er een groep conservatie dissidenten in alle gelederen van het Vaticaan, die het niet eens is met het met liberaal beleid van de Argentijn. Onder hen Vigano.

De conservatieve criticasters zijn niet te spreken over de relatief gematigde houding van de paus ten opzichte van homoseksuelen (en gescheiden koppels). Vigano en zijn medestanders stellen dat door die progressieve houding de cultuur van misbruik binnen de kerk in de hand wordt gewerkt. Er wordt dan vooral het misbruik van volwassenen bedoeld, zoals het geval was in de zaak van aartsbisschop McCarrick.

Roofdierencultuur

“De roofdierencultuur is er zo doordrongen en alomtegenwoordig”, schreef de Amerikaanse conservatieve columnist (en voormalig katholiek) Rod Dreher eerder over de situatie binnen de kerk. “Een jonge, homoseksuele, man die er binnenkomt en een celibatair leven wil leiden, komt terecht in een leeuwenkuil. Als hij wordt meegezogen in het seksueel misbruik zal hij voor altijd gecompromitteerd zijn, omdat de ‘stam’ het nooit zal vergeten. Zo gaat het er daar aan toe.”

Ontslag van de paus

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de paus zal opstappen. Foto: AFP

Vigano heeft nu geëist dat Franciscus opstapt uit de pauselijke zetel, maar hoe waarschijnlijk is dat? Allereerst is de roep om het aftreden van de paus zeer opmerkelijk. Dat komt bijna nooit voor. Waar bijvoorbeeld directeurs van bedrijven geregeld ontslag nemen als teken om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, ligt de situatie voor de katholieke leider anders: van de paus wordt namelijk geloofd dat hij door God zelf gekozen wordt en zal aanblijven voor het leven.

Toch is er recentelijk nog een paus opgestapt, namelijk Franciscus’ voorganger Benedictus (uit gezondheidsredenen). Voor een eerder pauselijk ontslag moeten we terug naar 1415 toen Gregorius XII er de brui aan gaf. Slechts een handvol anderen deed hetzelfde.

Het is te zeggen: het vrijwillig opstappen van de paus is een serieuze aangelegenheid. Voor Franciscus (mocht hij er over denken om de pauselijke zetel door te geven) ligt de situatie nog gevoeliger, omdat zijn voorganger dus al ontslag nam. Dat zou een ongemakkelijk precedent kunnen scheppen voor de katholieke kerk, namelijk dat de post van paus niet langer automatisch een levenslange taak is. Dat zou weer de katholieke traditie van een door God gekozen leider kunnen aantasten. Voorlopig lijkt een ontslag dan hoe dan ook niet aan de orde.