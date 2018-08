Een glaasje te veel op? Die kater duurt langer dan je denkt

Te veel gedronken en een kater? Die duurt een pak langer dan je denkt. Zelfs als de alcohol al uit je lichaam is verdwenen, ondervind je nog last. Dat blijkt uit een nieuwe studie, verschenen in het wetenschappelijk vakblad Addiction.

Wetenschappers analyseerden op twee jaar tijd 770 eerdere studies waarin werd gekeken naar de effecten van zwaar drinken op het lichaam. Deze onderzoekers gingen zelf nog een stapje verder en probeerden te achterhalen of er ook iets gebeurt als alle alcohol uit het bloed is verdwenen. Jazeker, zo blijkt. De dag na een nachtje stevig drinken is er een grote kans dat je, eens de bekende symptomen van een kater zijn verdwenen, een zogenoemde ‘kater halo’ ervaart.

Dat kan de dag erna resulteren in een snellere verslapping van je aandacht. Zelfs je rijstijl kan negatief worden beïnvloed omdat je een kater hebt gehad. Bij sommige personen kunnen ook de psychomotorische vaardigheden worden verstoord. Ook problemen met het geheugen duiken af en toe op.

Door het rood

“Onze bevindingen tonen aan dat een kater zelfs de dag nadien ernstige gevolgen kan hebben voor de uitvoering van alledaagse activiteiten, waaronder autorijden en werken, omdat de concentratie minder is en het geheugen minder goed werkt. Veel mensen denken dat het prima is om de volgende ochtend te rijden, maar dan hebben ze nog steeds een probleem. Je zou zomaar door het rood kunnen zijden”, zegt hoofdonderzoeker en psychologe Sally Adams, verbonden aan de universiteit van Bath in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de vorsers is meer onderzoek nodig om te bepalen in hoeverre alcohol ons gewone doen de dag erna verstoort aan de hand van cognitieve testen en denkoefeningen. Er moet volgens hen ook worden gekeken naar het effect van een kater op de productiviteit op het werk.