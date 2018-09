Wie wordt kampioen in vierde provinciale B? Dit is de pronostiek van de trainers

SK Herkenrode en FC Diepenbeek B zijn volgens de trainers de titelfavorieten. Best begrijpelijk natuurlijk als je ziet wat een versterkingen zij binnengehaald hebben. Zo kwam bij Herkenrode bijvoorbeeld trainer Steven Nelissen overgewaaid van Zelem met kerels als Houben, Vanoppen, Nelissen, Jans en Celus in zijn slipstream. Vooral Stijn Celus heeft vorig seizoen nog bewezen dat hij een good-old pur sang is. Diepenbeek FC (een fusie van VVDZ en Rooierheide) moet dan weer voldoende gewapend zijn om zowel in derde (met haar A-ploeg) als in vierde (met de B-ploeg) hoge ogen te gooien.