Heusden-Zolder - Voor de traditionele augustuswandeling trok Neos Heusden-Zolder naar Diest.

De wandelaars vertrokken aan de molen bij de Halve Maan. Verder ging het over de Schaffense wal. Na een bezoek aan de Ezeldijkmolen was het tijd voor een rust- en babbelmoment op het Begijnhof. De volgende wandeling is geprogrammeerd op maandag 10 september in de Teut-Houthalen.