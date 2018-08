STRC op Belgisch Kampioenschap Lifesaving Open Water

Sint-Truiden - Net geen 200km scheiden Westende en Sint-Truiden, dus het BK Lifesaving Open Water voorbereiden is niet éénvoudig. Snel een training gaan afwerken op zee zit er voor STRC niet in, zelfs oefenen op een meer in de buurt van Sint-Truiden is niet mogelijk, daarvoor moet er al steeds uitgeweken worden naar de Paalse Plas.

En toch was team STRC weer succesvol. Een kleine delegatie stond aan de start van het BK in Westende afgelopen weekend, het eerste weekend waar wind, koude en regen de bovenhand hadden deze zomer. In deze moeilijke omstandigheden met op zaterdag golven tot 1,5 meter behaalde de STRC-delegatie toch weer maar liefst 12 medailles. 3 Belgische titels, 5 zilveren en 4 bronzen medailles vonden hun weg naar Sint-Truiden.

Twee mooie titels waren voor Lotte Istas, zij domineerde de strandnummers en behaalde goud op de 70m Beach sprint en de Beach Flag race. Verder scoorde ze nog een mooie derde plaats op de board race. Team- en leeftijdsgenote Elise Croes behaalde viermaal de tweede plaats, dit op de onderdelen Beach Sprint, Beach Flags, Iron Women en Surf Race. Mooie prestaties van onze twee jongste deelneemsters.

De mooiste overwinning was voor de tandem Lotte-Elise op de Board Rescue Race. In ware Baywatch-stijl moet een redder op het rescue board een drenkeling uit het water redden en dan samen op het board terugpeddelen naar het strand. Allemaal niet zo eenvoudig om met tweeën je evenwicht te bewaren op een board, en al helemaal niet in zee en in wedstrijdomstandigheden.

Maar Lotte en Elise verdedigden de STRC-kleuren met verve en na hun overwinning op de internationale wedstrijd begin juli konden ze nu ook de Belgische titel mee naar huis brengen.

De overige medailles werden behaald door Jelle Vandersteen, Vince Jeugmans en de Heren Aflossingsploeg +14j.

Met deze Belgische kampioenschappen sluit STRC de zomer af, het open water materiaal gaat weer de berging in en de voorbereiding in het zwembad gaat weer van start.