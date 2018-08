De favoriete royal van het personeel in Buckingham Palace

Nee niet prins Harry of William of hun vrouwen Meghan Markle en Kate Middleton zijn de favorieten van het personeel in Buckingham Palace. Die eer is weggelegd voor prins Philip, de ondertussen 97-jarige man van Queen Elizabeth.

Dat prins Philip de populairste onder de royals is in Buckingham Palace komt uit de mond van Matt Smith. De acteur vertolkt in de Netflix-reeks 'The Crown' de prins in kwestie. Hoewel hij die rol nu heeft uitgewuifd omdat hij zich op de volgende 'Star Wars'-film wil concentreren, heeft hij nog één keer zijn licht laten schijnen op de Britse koninklijke familie en de man die hij twee jaar lang vertolkte.

"Uit al de research die ik deed bleek dat prins Philip ongelofelijk slim, grappig en populair is. Als je tegen het personeel praat dan merk je dat hij diegene is waar ze echt dol op zijn", zegt Smith. "Ik denk dat hij in tegenstelling tot de rest meer een man van het volk is. Het koninklijke protocol heeft hem niet zijn hele leven op dezelfde manier achtervolgd en er heeft altijd wat rebellie en ondeugendheid in hem geschuild. Ik denk dat hij zich vrij open en sympathiek gedraagt in aanwezigheid van het personeel."